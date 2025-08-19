Часть гуманитарной помощи направят военным на передовую

ДОНЕЦК, 19 августа. /ТАСС/. Активисты Севастопольского городского отделения ЛДПР и благотворительного фонда "Путь к Победе" доставили в Донецкую Народную Республику более 40 тонн питьевой бутилированной воды, сообщили ТАСС в партии.

"В преддверии всемирного Дня гуманитарной помощи вместе с однопартийцами из Севастопольского городского отделения ЛДПР посетили Донецкую Народную Республику с гуманитарной миссией. Совместно с благотворительным фондом "Путь к Победе" доставили жителям Донбасса более 40 тонн питьевой бутилированной воды", - говорится в сообщении.

В партии добавили, что часть гуманитарной помощи - питьевой воды - направят военным на передовую, а также распределят по школам, детским садам и мирным жителям.

В ДНР заявили о критической ситуации с запасами воды в условиях водной блокады со стороны Украины, которая усилилась в 2022 году. 18 июля объявлено о сокращении графика подачи воды, в частности, крупнейшие по численности города региона - Донецк и Макеевка переведены на подачу раз в три дня. Власти подготовили меры по выходу из кризиса.