Нилов предлагает разрешить движение по выделенной полосе некоторым водителям

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов направил на заключение в правительство РФ законопроект, которым предлагается освободить от административной ответственности за движение по выделенной полосе водителей мотоциклов, мопедов и автомобилей со знаком "Инвалид", если информация о транспортном средстве размещена в федеральном реестре. Текст законопроекта есть в распоряжении ТАСС.

Законопроект предлагает внести изменения в статью 12.17 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Так, от административной ответственности за движение по полосе для общественного транспорта предлагается освободить водителей мотоциклов, мопедов, а также транспортных средств, на которых установлен опознавательный знак "Инвалид" и данные о которых внесены в государственную информационную систему "Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере".

Согласно действующему законодательству, нарушение правил проезда по выделенной полосе в регионах России влечет штраф в размере 2 250 рублей, в Москве и Санкт-Петербурге - 4,5 тыс. рублей.

Как отмечается в пояснительной записке, в настоящее время по выделенной полосе разрешено движение только такси с лицензией, автобусам (в том числе школьным), а также велосипедистам - при условии, что полоса расположена справа.

По словам Нилова, длительное нахождение людей с ограниченными возможностями здоровья в пробках негативно сказывается на их настроении и состоянии. "Поэтому допуск перевозящих их авто на выделенку - это объективная необходимость. А аналогичные возможности для мощного двухколесного транспорта - это возможность значительно снизить аварийность с участием мотоциклов и мопедов. Ведь они вынуждены постоянно лавировать в плотном потоке, и именно это нервирует других участников дорожного движения и провоцирует ДТП", - сказал он ТАСС.