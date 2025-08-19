Как отметила глава Роспотребнадзора, в результате исследований был сделан вывод о том, что рисков выноса мазута на черноморское побережье в других точках, кроме Анапы, нет

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Никаких отклонений от нормативов в пробах воды Черного и Азовского морей после ЧП с разливом мазута на участке от Геленджика до Абхазии на текущий период не выявлено. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"На сегодняшний день в воде Черного моря и Азовского моря, от Геленджика до границы с Абхазией, никаких отклонений от норм нет [после разлива мазута]", - сказала она на встрече с журналистами в ТАСС.

Глава ведомства также отметила, что в результате исследований был сделан вывод о том, что рисков выноса мазута на черноморское побережье в других точках, кроме Анапы, нет.

Танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" потерпели крушение 15 декабря 2024 г. Один из моряков погиб, остальных эвакуировали. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тыс. тонн мазута.