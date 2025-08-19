В России с сентября заработает новое положение о командировках

В документе в том числе прописаны нормы о сроках командировки, об оплате проезда и проживания сотрудника, а также его расходов на загранпаспорта и визы, консульские сборы и страховку в случае зарубежной поездки

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Новое положение об особенностях направления работников в служебные командировки вступит в силу с 1 сентября. Это следует из постановления правительства, с которыми ознакомился ТАСС.

Оно касается поездок как по территории России, так и за рубеж. Сроки командировки определяются работодателем с учетом объема и сложности задач. Датой выезда считается день отправления поезда, самолета или другого транспортного средства от места постоянной работы. Датой приезда - день прибытия. Если аэропорт или станция находятся за чертой населенного пункта, засчитывается время, необходимое для проезда туда.

Сотруднику при направлении в командировку выдается аванс на оплату проезда и проживания (а при необходимости и на другие расходы). За каждый день командировки выплачиваются суточные: для поездок по России - в рублях, за рубеж - в валюте. В том числе оплачиваются выходные и праздники, которые человек проводит в командировке. Также за сотрудником сохраняется средний заработок.

Помимо этого, при зарубежной поездке работодатель обязан оплатить расходы на оформление загранпаспорта и визы, консульские сборы, страховку.

Решение о том, нужно ли человеку приезжать на работу в день отбытия в командировку или день возвращения, принимается по договоренности сотрудника и работодателя. Сотрудник в течение трех рабочих дней после возвращения должен сдать авансовый отчет об израсходованных средствах и приложить подтверждающие документы, в том числе о проживании, проезде и других служебных тратах.

Новое положение о командировках заменяет предыдущее - утвержденное еще в 2008 году. Основные нормы остались теми же, в формулировки внесены несущественные изменения. При этом работодателям, в локальных нормативных актах которых есть отсылки к прежнему положению, уже рекомендовано запланировать корректировку своих документов. Количество пунктов в положении незначительно сократилось, в основном за счет исключения параграфов, утративших силу. Прежний документ был бессрочным, а новый будет действовать до 1 сентября 2031 года, после чего его проверят на актуальность. Переиздание связано с регуляторной гильотиной - реформой, призванной убрать избыточные и неактуальные требования.