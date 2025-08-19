В ОП предложили не отлавливать с улицы беспроблемных бездомных собак

В приюты должны забирать только животных, которые представляют опасность, считает председатель Общественной палаты по экологии и устойчивому развитию Елена Шаройкина

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Отлов собак с улиц не должен идти по формальным основаниям и "на автомате": в приюты нужно забирать только тех животных, которые представляют опасность. Такое мнение выразила ТАСС председатель комиссии Общественной палаты РФ по экологии и устойчивому развитию Елена Шаройкина.

"Как можно определить, что животное безнадзорное и подлежит изъятию? Добросовестно, только наблюдением. Далеко не каждое животное целесообразно задерживать: если оно долго живет на улице и никому реально не мешает, зачем оно займет в приюте место, куда можно (и нужно) отловить реально проблемное животное?" - указывает эксперт.

Шаройкина обратила внимание, что значительную часть проблем создают даже не бездомные, а домашние животные: так бывает при нерадивых хозяевах, которые не следят за своими питомцами, отпускают их на самовыгул. Возможность изымать собак на самовыгуле есть и сейчас, однако она иногда используется не по назначению, предупреждает член ОП РФ. "Встречаются случаи злоупотребления: фактически воровство собак с последующим требованием выкупа как якобы оплаты услуги отлова и содержания в приюте", - поясняет она.

Еще одним понятием, требующим уточнения, эксперт считает "угрозу причинения вреда" со стороны животных. "Это очень субъективная характеристика. Есть непосредственная угроза, когда животное реально проявляет агрессию, действия, причиняющие вред. Однако, люди, особенно напуганные зверофобной риторикой некоторых СМИ, видят угрозу в самом наличии животных", - объясняет Шаройкина.

По ее мнению, решить проблему поможет система реагирования, в которой сигналы о наличии безнадзорных животных будут правильно фильтроваться. "Добросовестному регулятору она даст реальную информацию, где "плохо", на что обратить внимание прежде всего, чем и где заняться в первую очередь. Главное и самое сложное здесь - избежать "автоматизма", когда информация с мест не анализируется, не оценивается адекватно, а сразу "передается для исполнения". Да, для чиновника это проще и понятнее. Но именно это путь к проблемам, злоупотреблениям, в конечном счете - в тупик", - подытоживает эксперт.