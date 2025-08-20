В 2025 году подобные выплаты действуют только в некоторых регионах и в основном для многодетных и малообеспеченных семей

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Выплаты на сборы детей в школу перед началом учебного года надо распространить на все семьи, заявил ТАСС председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов.

В настоящее время выплаты на школьников перед 1 сентября существуют в нескольких регионах и полагаются в основном многодетным или малообеспеченным семьям. Например, в Москве дотация на школьников из таких семей составляет 13,3 тыс. рублей.

"В 2025 году собрать школьника, по экспертным оценкам, стоит примерно 35 тыс. рублей. У многих просто нет таких денег, - сказал депутат. - Было бы абсолютно правильно, если бы государство выделило деньги на сбор в школу для всех, у кого есть дети. Мы настаиваем на этом". Как подчеркнул Миронов, речь идет не только о первоклассниках - "чем старше дети, тем больше требуется денег".

По его словам, депутаты Госдумы получают письма от родителей школьников, в которых те "просто умоляют дать хоть сколько-нибудь денег, чтобы помочь собрать ребенка в школу". "Мы убеждены, что это нужно делать. У нас такие предложения есть, причем не только предложения, а уже законодательные инициативы", - сказал парламентарий, отвечая на вопрос ТАСС о том, необходимо ли вводить соответствующие меры поддержки родителей учеников.

Миронов отметил, что 77% участников опроса, который проходил в его Telegram-канале, тратят на сбор ребенка к 1 сентября от 20 тыс. до 45 тыс. рублей.