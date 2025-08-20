Побуждение к таким действиям является показателем того, что общение ведется с мошенником, отметили в ведомстве

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Сотрудники полиции и спецслужб никогда не проводят обыски дистанционно, побуждение к таким действиям является показателем того, что общение ведется с мошенником и нужно как можно быстрее прекратить разговор. Это следует из материалов МВД РФ, с которыми ознакомился ТАСС.

Так, телефонные мошенники звонят потенциальным жертвам, представляются сотрудниками полиции и спецслужб и, оказывая психологическое давление, под предлогом декларирования денежных средств просят дистанционно провести видеообыск в квартире. При этом все найденные в квартире деньги и драгоценности они просят упаковать и передать неизвестным лицам.

"Такие действия являются незаконными. Сотрудники полиции и спецслужб никогда не проводят обыски дистанционно", - сказал собеседник агентства. По его словам, как только человеку говорят о необходимости провести видеообыск, стоит незамедлительно прекратить разговор и обратиться в полицию, поскольку на такие поступки могут пойти только мошенники.