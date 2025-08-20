Почти 80% заболевших приходится на Москву, Московскую область и Санкт-Петербург, пояснила глава службы Анна Попова

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Необходимости введения вакцинации против менингококковой инфекции в национальный календарь прививок РФ на сегодня нет, почти 80% заболевших приходится на Москву, Московскую область и Санкт-Петербург. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Мы не предлагаем и не предполагаем вводить иммунизацию в национальный календарь по всей стране. Подчеркну, что 77% всех заболевших менингококковой инфекцией в этом году - это люди, которые живут в Москве, Московской области и немного - в Санкт-Петербурге. 66% - это Москва, из них более 60% - это мигранты", - сказала она на встрече с журналистами в ТАСС.

Попова уточнила, что каждый субъект РФ прививает от менингококковой инфекции в соответствии с календарем по эпидпоказаниям. На текущий момент почти полмиллиона человек уже привиты. "Прививаться всем от менингококковой инфекции пока оснований нет", - сделала вывод глава Роспотребнадзора.

Ранее издание РБК, ссылаясь на инфекционистов, сообщило о 1,2 тыс. зарегистрированных случаях менингококковой инфекции в России в 2025 году. Уточняется, что заболеваемость по сравнению с 2024 годом уже увеличилась в два раза. Роспотребнадзор в свою очередь сообщал о том, что ситуация с менингококковой инфекцией в России в настоящее время является стабильной, а заболеваемость в виде отдельных случаев наблюдается ежегодно.