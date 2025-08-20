Система "Правовая помощь" может стать универсальным цифровым сервисом, интегрированным с единым порталом государственных и муниципальных услуг

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Цифровая платформа для объединения всех участников системы бесплатной юридической помощи и удобного доступа граждан к юридической поддержке должна быть создана в России. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин.

Парламентарий отметил, что несмотря на существование региональных центров бесплатной юридической помощи и вовлеченность в эту систему адвокатов, нотариусов и органов власти, граждане часто не знают, куда обратиться, не могут быстро записаться на консультацию и не имеют актуальной информации о своих правах.

"Считаю необходимым создать федеральную государственную информационную систему "Правовая помощь", которая станет цифровой платформой для объединения всех участников системы бесплатной юридической помощи и обеспечит удобный, быстрый и понятный доступ граждан к юридической поддержке. Система "Правовая помощь" может стать универсальным цифровым сервисом, интегрированным с единым порталом государственных и муниципальных услуг (Госуслуги)", - сказал Шейкин.

Сенатор считает, что это даст возможность оперативно верифицировать данные заявителя, учитывать его социальный статус и исключить бюрократические барьеры при получении консультаций. "Это особенно важно для граждан, проживающих в сельской местности, отдаленных районах или не имеющих возможности посещать юридические бюро лично", - добавил он.