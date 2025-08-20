Непогода будет в регионе 21-22 августа

ЧИТА, 20 августа. /ТАСС/. Экстренное предупреждение объявлено в Забайкальском крае 21-22 августа из-за ожидающихся ливня и ветра до 24 м/с. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

"Согласно информации, поступившей от Забайкальского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в течение суток 21 августа и ночью 22 августа местами по Забайкальскому краю ожидаются сильные дожди, очень сильные дожди, сильные ливни, грозы, град, усиление ветра до 19-24 м/с", - говорится в сообщении.

Местных жителей просят проявлять бдительность. На реках возможны резкие подъемы уровней воды, местами с выходом на пойму, подтоплением автодорог и мостов.