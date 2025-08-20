Речь идет об Артемовском городском округе, Надеждинском, Хасанском и Шкотовском муниципальных округах

ВЛАДИВОСТОК, 20 августа. /ТАСС/. Все виды охоты будут запрещены на территориях Артемовского городского округа, Надеждинского, Хасанского и Шкотовского муниципальных округов Приморского края в период с 1 по 7 сентября - во время проведения X Восточного экономического форума (ВЭФ). Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

"На период проведения Восточного экономического форума, с 1 по 7 сентября, в четырех муниципальных образованиях вводится временный запрет на все виды охоты. Исключение - охота для регулирования численности охотничьих ресурсов. Постановление об этом подписал глава региона Олег Кожемяко. Запрет установлен на территориях Артемовского городского округа, Надеждинского, Хасанского и Шкотовского муниципальных округов на период с 1 по 7 сентября 2025 года включительно", - говорится в сообщении.

Ограничение введено в целях усиления охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности на объектах проведения официальных мероприятий ВЭФ, а также на маршрутах передвижения гостей.

Х Восточный экономический форум пройдет в этом году во Владивостоке. Главной темой станет "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы ВЭФ пройдут порядка 90 тематических сессий, разделенных на 7 блоков. Ожидается, что в форуме примут участие порядка 6 тыс. человек из 36 стран.