Такие меры потенциально снизят риск получения травм и смерти в результате ДТП, считают в ведомстве

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Эксперты МВД РФ по безопасности дорожного движения рекомендовали автотранспортным организациям оборудовать свои автомобили средствами визуального контроля салонов, чтобы мотивировать водителей и пассажиров, особенно на задних сиденьях, использовать ремни безопасности. Об этом говорится в информационно-аналитическом обзоре об использовании ремней безопасности, подготовленном Научным центром безопасности дорожного движения, с которым ознакомился ТАСС.

"Действенным способом снижения количества латентных нарушений по неисполнению пассажирами требований ПДД и во исполнение обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения могли бы стать рекомендации автотранспортным организациям оборудовать используемые ими транспортные средства средствами визуального контроля салонов автомобилей", - сказано в обзоре.

Отмечается, что визуальный контроль соблюдения требований ПДД станет действенной мотивацией для водителей и пассажиров. "Такие меры будут мотивировать водителей и пассажиров к использованию ремней безопасности и потенциально снизят риск получения травм и смерти в результате ДТП. Особенно это касается пассажиров на задних сиденьях", - подчеркивается в материалах.