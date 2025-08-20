На комплексном сопровождении в филиале Фонда находится 1 650 человек

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 августа. /ТАСС/. Первый заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко посетил филиал фонда "Защитники Отечества" на Камчатке, где ему доложили, что более 90% вопросов заявителей успешно решены. Об этом ТАСС сообщили в краевом правительстве.

"Сергею Кириенко доложили о работе филиала фонда и о работе по поддержке участников специальной военной операции и их близких. За период своей работы Камчатский филиал фонда продемонстрировал значительные результаты. В общей сложности 1 967 человек обратились за помощью. Из 8 488 поступивших вопросов более 90% были успешно решены. На комплексном сопровождении в филиале Фонда находится 1 650 человек", - рассказали в правительстве края.

Кириенко назвал высокими результаты работы Камчатки по трудоустройству ветеранов СВО - почти 80% обратившихся участников боевых действий трудоустроены.

Фонд оказывает помощь ветеранам СВО и их семьям по различным вопросам, включая социальную поддержку, медицинскую помощь, юридические консультации и трудоустройство.