На месте планируют возвести новую арену для футбольного клуба "Факел" вместимостью в 25 тыс. мест

ВОРОНЕЖ, 19 августа. /ТАСС/. Работы по сносу старого Центрального стадиона профсоюзов в Воронеже, на месте которого планируется возвести новую арену для футбольного клуба "Факел", начнутся в ноябре и должны завершиться к апрелю 2026 года. Об этом рассказал губернатор Воронежской области Александр Гусев, отвечая на вопросы жителей во время прямого эфира в социальных сетях правительства.

"В ноябре, с учетом всех процедур по заключению контрактов, я думаю, что мы уже приступим к сносу стадиона с задачей в апреле будущего года снос закончить и с наступлением строительного сезона приступить уже к строительству нового объекта, нового стадиона. Проект у нас <?> есть, государственная экспертиза этого проекта есть, и началу работ уже ничто не мешает", - отметил Гусев.

Он рассказал, что, начиная с февраля шла работа по поиску строительной компании, готовой реализовать проект. Параллельно идет работа по поиску внебюджетных источников финансирования, подробности которой губернатор пока не раскрыл, сказав лишь, что надеются привлечь "приличные средства".

Ранее сообщалось, что с высокой долей вероятности строительством нового стадиона займется одна из белорусских компаний, активно сотрудничающая с регионом.

В декабре 2023 года Гусев сообщил, что областные власти за 200 млн рублей приобрели Центральный стадион, который ранее принадлежал организации профсоюзов и с 2022 года находился в аренде у региона. Стадион расположен в центральной части Воронежа, официально открыт в 1934 году, вмещал 32 750 зрителей, являлся домашней ареной футбольного клуба "Факел".

В ноябре 2024 года пресс-служба правительства сообщила, что на стадионе к 2027 году планируется возвести новую арену, вместимостью в 25 тыс. мест. Стоимость проекта превысит 10 млрд рублей, он разработан с учетом решения вопросов трафика и парковочных мест. Рядом с ареной планируют разместить музей спорта Воронежской области, зоны фудкортов и другие объекты, которые ранее располагались на территории стадиона.