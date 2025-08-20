На время отключения прокуратура контролировала процесс подвоза воды жителям

ВЛАДИВОСТОК, 20 августа. /ТАСС/. Порыв на сетях холодного водоснабжения, который оставил без воды тысячу жителей Дальнереченска в Приморском крае, устранен, сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Приморья. Подача воды в дома возобновлена.

"Последствия аварии на сетях водоснабжения в Дальнереченске устранены, подача коммунальной услуги возобновлена. На время отключения прокуратура контролировала процесс подвоза воды жителям", - сообщили в ведомстве.

Накануне порыв на сетях холодного водоснабжения оставил без воды более 1 тыс. человек на улице Героев Даманского в Дальнереченске. Главе округа внесено представление по факту ненадлежащего содержания сетей и предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества.