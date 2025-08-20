Последним из них стал губернатор Кемеровской области Илья Середюк

КЕМЕРОВО, 20 августа. /ТАСС/. Губернатор Кемеровской области Илья Середюк в своем Telegram-канале сообщил о создании канала в отечественном мессенджере Max. Таким образом, каналы в Max создали все главы регионов Сибири.

"Сегодня все более востребованным инструментом для прямого общения в сети становится национальный мессенджер Max. Поэтому я создал в нем официальный канал - еще одну площадку, где вы сможете не только узнавать важные новости о жизни Кузбасса и планах по развитию нашего региона, но и оставлять обратную связь в комментариях, когда на новой платформе появится такая возможность", - написал Середюк.

О создании канала в связи с ростом интереса к отечественному мессенджеру заявил и губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Губернатор Томской области Владимир Мазур создал канал, где пообещал рассказывать о главных событиях региона, о достижениях земляков, об успехах трудовых коллективов, о решениях вопросов, которые волнуют жителей.

Max - российская цифровая платформа пользовательских сервисов, на которой доступен мессенджер с ключевыми коммуникационными возможностями для пользователей: аудио- и видеозвонки, чаты, голосовые сообщения, отправка больших файлов и денежные переводы. В платформу интегрированы уникальные бизнес-сервисы в формате мини-приложений и чат-ботов, позволяющие решать повседневные задачи пользователей.

13 августа Роскомнадзор сообщил о частичном ограничении звонков в мессенджерах Telegram и WhatsApp для противодействия преступникам. Как отметили в ведомстве, по данным правоохранительных органов и многочисленных обращений граждан, иностранные мессенджеры Telegram и WhatsApp стали основными голосовыми сервисами, используемыми для обмана и вымогательства денег, вовлечения в диверсионную и террористическую деятельность российских граждан.