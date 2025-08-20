В Приморье женщине вынесли приговор за контрабанду 30 тонн живого краба

Суд установил, что директор компании "Мерлион", которая занималась добычей водных биоресурсов и их реализацией в иностранные государства, в апреле 2021 года организовала экспорт живого краба стригуна опилио стоимостью свыше 51 млн рублей

ВЛАДИВОСТОК, 20 августа. /ТАСС/. Фрунзенский районный суд Владивостока приговорил местную жительницу к штрафу в размере 500 тыс. рублей и конфискации 51 млн рублей за незаконную добычу и контрабанду краба в размере более 31 тонны, сообщили в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Суд установил, что директор компании "Мерлион", которая занималась добычей водных биоресурсов и их реализацией в иностранные государства, в апреле 2021 года организовала экспорт 31 тонны живого краба стригуна опилио стоимостью свыше 51 млн рублей. Женщина предоставила на таможне документы с недостоверными сведениями о происхождении и переработке продукции, в том числе сопроводительные ветеринарные сертификаты.

"С учетом позиции государственного обвинителя Приморской транспортной прокуратуры и представленных им доказательств суд приговорил виновную к штрафу в размере 500 тыс. рублей и конфискации в доход государства стоимости биоресурсов в размере 51 млн рублей", - рассказали в ведомстве.

Приговор пока не вступил в законную силу.