В некоторых районах Тюменской области ожидают очень сильный дождь, порывы ветра 25 м/с и более, крупный град, грозы

ТЮМЕНЬ, 20 августа. /ТАСС/. Штормовое предупреждение из-за сильного дождя, града и порывов ветра до 25 м/с объявлено в Тюменской области. Об этом сообщили в информационном центре правительства региона.

"В Тюменской области объявлено штормовое предупреждение", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в некоторых районах Тюменской области ожидаются очень сильный дождь, порывы ветра 25 м/с и более, крупный град, грозы.

Региональное ГУ МЧС РФ рекомендует закрывать окна и двери, не спускаться в подземные переходы и другие заглубленные помещения. Водителям советуют строго соблюдать дистанцию и скоростной режим на дороге, не пытаться преодолеть подтопленные участки, не оставлять автомобили вблизи слабо укрепленных конструкций, а также отказаться от поездок и отдыха на природе.