В опросе поучаствовали более 10 тыс. граждан старше 18 лет

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Каждый шестой россиянин регулярно копит деньги, при этом среди зумеров показатель выше - почти 70% из них откладывают деньги. В среднем россияне накапливают по 12 499 рублей в месяц, свидетельствуют результаты исследования "Авито работы" и "Авито рекламы", которое имеется в распоряжении ТАСС.

"Почти шесть из десяти респондентов регулярно формируют накопления. Среди зумеров (18-24 года) таких 67%. У миллениалов (25-34 года) доля чуть ниже - 60%, у бумеров (45-64 года) - 57%. Интересно, что деньги откладывают примерно одинаково часто и мужчины, и женщины - 59% и 60% соответственно", - говорится в итогах исследования.

Как указала половина опрошенных, главная цель сбережений - создание "финансовой подушки", резерва на случай потери дохода или других непредвиденных ситуаций. На крупные траты, такие как покупка машины, квартиры или техники, копят 28% участников опроса, на отпуск - 26%. Каждый пятый (21%) откладывает деньги без конкретной цели, а 18% планируют заняться инвестициями, чтобы получать пассивный доход. На образование - свое или детей - копят 9% респондентов.

Чаще всего о цифровых продуктах для формирования накоплений опрошенные жители России узнают в отделениях банков (28%), через рекламу на маркетплейсах и сайтах объявлений (9%), наружную рекламу (7%) и интеграции у блогеров (6%).

Аналитики выяснили, что две трети россиян (66%) хранят деньги на накопительных счетах или отдельных дебетовых картах. 38% опрошенных предпочитают хранить свои сбережения наличными, а 12% инвестируют в ценные бумаги. Еще 10% пользуются цифровыми финансовыми инструментами, которые помогают откладывать деньги автоматически, например, инвесткопили или округления покупок. Всего 3% держат сбережения в валюте.

Сумма накоплений

Более трети (38%) респондентов откладывают до 5 000 рублей в месяц, 31% - от 5 до 10 тысяч рублей, а около 21% - от 10 до 30 тысяч. Более крупные суммы - от 30 до 50 тысяч рублей - сохраняют 7% респондентов. В среднем россияне накапливают по 12 499 рублей в месяц.

"Поколение Z демонстрирует растущее стремление к финансовой самостоятельности. Согласно данным "Авито работы", молодежь активнее выходит на рынок труда - в I полугодии 2025 года количество резюме соискателей в возрасте 14-17 лет увеличилось на 63% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а среди молодежи 18-24 лет рост числа резюме составил 36%. Эти цифры свидетельствуют о важном тренде: современные подростки и молодые люди начинают задумываться о заработке и финансовой независимости достаточно рано. Работа для них становится не просто способом получить карманные деньги, а возможностью накопить на важные цели и получить первый профессиональный опыт", - отметил директор по развитию "Авито работы" Роман Губанов.