АРХАНГЕЛЬСК, 20 августа. /ТАСС/. Научно-популярный туристический маршрут впервые создадут на Соловках. Как рассказала ТАСС директор Интеллектуального центра - научной библиотеки Северного Арктического федерального университета (САФУ) Светлана Тюкина, участники научно-образовательной школы "Окоем" (название на поморском говоре означает "горизонт") проанализируют ключевые точки архипелага, соберут информацию и составят тур.

"В ходе нашей школы выделена отдельная мастерская, которая будет разрабатывать научно-популярный маршрут по Соловкам, пока вокруг поселка и по Большому Соловецкому острову. Они хотят выделить ключевые темы, ключевые персоналии и сделать эту историю. Маршрут будет охватывать Соловки с научной точки зрения, сюда же войдут и инженерные науки, потому что на Соловках были инженерные открытия и сложные сооружения, например, гидроэлектростанция", - сказала Тюкина.

Например, одним из ранних хозяйственных сооружений Соловецкого монастыря была мельница, ее возвели, предположительно, в 1601 году. было решено перенести на территорию обители, что повлекло за собой существенные инженерно-технические преобразования. Для обеспечения работы механизмов был прорыт сначала Мельничный канал, а потом устроена сложная озерно-канальная система. В 1912 года на Соловках была запущена первая на Русском Севере гидроэлектростанция, мощность турбины 40 л.с., но для нужд того времени этого было достаточно.

Важная тема для Соловков - это исследование водорослей. "Конечно, изучение водорослей связано с именем Ксении Петровны Гемп, а также отца Павла Флоренского. Я недавно узнала, что оборудование для лаборатории в период Соловецкого лагеря особого назначения, в котором работал отец Павел, отправляла ему из Архангельска именно Ксения Петровна, - отметила собеседница агентства. - Такая связка людей в непростое время живущих: лагерь, и Ксения Петровна, у которой репрессирована мама, сама из семьи репрессированных, и она отправляет лабораторное оборудование отцу Павлу, который занимается исследованием химического состава водорослей".

Ксения Гемп (1894 - 1998) - первая в стране женщина-альголог, специалист по водорослям, а также географ, гидрограф, историк и этнограф, выдающаяся исследовательница Русского Севера. Отец Павел Флоренский (1882-1937) - священник Русской православной церкви, поэт, инженер. На Соловках он находился в ссылке, работал на Соловецком лагерном заводе йодной промышленности, занимался проблемой добычи йода и агар-агара из морских водорослей.

Наука на Соловках

Биологическая лаборатория с 1930-го года, а с 1935-го года Центральная лаборатория Йодпрома располагались в Филипповой пустыни, в 2,5 км от монастыря, на берегу Игуменского озера. В 2010-е годы здесь проводились археологические раскопки, где были в том числе найдены предметы, относящиеся к лаборатории.

"Вряд ли мы обойдем тему первой биостанции на Белом море. Московский государственный университет много работал по Соловкам, Российская академия наук, ПИНРО (Полярный научно-исследовательский институт морского рыбного хозяйства и океанографии имени Н. М. Книповича - прим. ТАСС), есть домик, база ПИНРО на берегу Белого моря. Обо всем этом можно будет рассказывать", - добавила Тюкина.

Участниками площадки станут руководители и активисты студенческих научных обществ, молодые спикеры научных мероприятий, студенты гуманитарных направлений и создатели контента, они будут работать на Соловках с 24 по 31 августа. Итогом станет не только разработка непосредственно маршрута, но и создание буклета, веб-страницы и интерактивной презентации, которые можно будет использовать в просветительской работе, туризме или медиа.