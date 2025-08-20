Как сообщили в Минобразования республики, для учащихся 1, 9 и 11 классов торжественные мероприятия, посвященные Дню знаний, рекомендовано провести в актовых залах или холлах зданий школ, для учащихся остальных классов - в классных кабинетах

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 августа. /ТАСС/. Власти Республики Крым рекомендовали 1 сентября проводить линейки в школах в закрытых помещениях, сообщили ТАСС в Министерстве образования, науки и молодежи Республики Крым.

"Министерством образования, науки и молодежи Республики Крым в рамках заседания межведомственной рабочей группы даны рекомендации главам администраций и руководителям органов управления образованием Республики Крым об организации проведения мероприятий, посвященные "Дню знаний" в закрытых помещениях", - говорится в сообщениях.

Для учащихся 1, 9 и 11 классов торжественные мероприятия, посвященные Дню знаний, рекомендовано провести в актовых залах или холлах зданий школ, для учащихся остальных классов - в классных кабинетах.

В настоящее время в ближайших к Крымскому мосту муниципалитетах и приграничных районах Крыма, а также на территории Севастополя действует высокий (желтый) уровень террористической опасности. В регионе регулярно проводятся военные учения, возводятся защитные сооружения.