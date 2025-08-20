"Защитники Отечества" в ДНР поддержали более 1,3 тыс. семей пропавших без вести

Руководитель организации Марина Соловарова сообщала, что фонд в республике помог получить статус ветерана боевых действий более 16 тыс. жителей

ДОНЕЦК, 20 августа. /ТАСС/. Свыше 1,3 тыс. человек обратились в филиал Фонда "Защитники Отечества" в ДНР касательно пропавших без вести родственников, сообщила ТАСС руководитель организации Марина Соловарова.

"Это уже порядка 1 300 семей обратилось. Здесь наша работа заключается в заборе буккального эпителия, заполнении разыскной карты. Сложная цепочка взаимодействий с профильными учреждениями - СК, криминалисты, 522 центр (центр приема, обработки и отправки погибших - прим. ТАСС) в Ростове. Конечно, мы собираем статистику, поддерживаем обратную связь с подопечными", - сказала Соловарова.

Она добавила, что такие подопечные нередко нуждаются в психологической помощи. "Есть у нас положительные примеры, когда находятся наши ребята", - заключила собеседница агентства.

Во вторник Соловарова сообщила ТАСС, что "Защитники Отечества" в республике помогли получить статус ветерана боевых действий более 16 тыс. жителей.