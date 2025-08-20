Это связано с нехваткой топлива и логистическими проблемами, отметил сенатор от Запорожской области

МЕЛИТОПОЛЬ, 20 августа. /ТАСС/. Ситуация с нехваткой бензина и ростом цен на него в Донбассе и Новороссии - временная, она вызвана логистическими проблемами. Колебания на топливном рынке незначительны, сообщил ТАСС сенатор от Запорожской области, зампредседателя комитета Совета Федерации по экономической политике Дмитрий Ворона.

"Экстраординарного ничего не происходит. Бывают кризисы логистические, как и в любой, по большому счету, части Российской Федерации. Да и в мире тоже самое. Да, есть определенные колебания, но это все-таки временные этапы, которые регулируются", - сказал Ворона, отвечая на вопрос ТАСС о ситуации с нехваткой бензина в Донбассе и Новороссии и ростом цен на топливо.

Ранее замглавы Минтопэнерго Луганской Народной Республики Андрей Елисеев заявил ТАСС о временных перебоях в поставках бензина на автозаправках региона, в частотности, на некоторых из них в продаже нет бензина марки АИ-95. В Минтопэнерго Крыма также сообщали, что временные трудности с доставкой светлых нефтепродуктов в Крым привели к нехватке бензина АИ-95 на ряде АЗС. Позднее глава республики Сергей Аксенов заявил, что проблема с нехваткой топлива на автозаправочных станциях Крым продлится максимум еще месяц.

Вице-премьер России Александр Новак поручил ФАС и Минэнерго провести анализ цен в ряде регионов, изучить причины значительных отклонений в стоимости нефтепродуктов в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, а также в Сибири и на Дальнем Востоке. Нефтяным компаниям было указано строго соблюдать рекомендации по поставкам топлива, чтобы обеспечить потребности внутреннего рынка. Также прорабатываются меры по увеличению нормативов продаж бензина на бирже до 17% от производства и новые механизмы ценообразования на бирже.