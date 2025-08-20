В центре Москвы 23 августа ограничат движение нескольких улиц

Ограничительные меры введут в связи с проведением Московского транспортного электрофестиваля

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Движение на Садовом кольце и на ряде других улиц в центре столицы будет ограничено 23 августа в связи с проведением Московского транспортного электрофестиваля. Об этом сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

Так, 22 августа с 15:00 до 23:59 мск, а затем 23 августа с 20:00 до 23:00 мск в столице перекроют по одной полосе в каждом направлении на участках Зубовской улицы (от Дашкова переулка до Большой Пироговской улицы), Большой Пироговской улицы (от Новодевичьего проезда до Зубовской улицы), проезда Девичьего Поля (от улицы Плющихи до Зубовской улицы).

Кроме того, 23 августа с 00:01 до 18:00 мск также нельзя будет проехать по Новоконюшенному переулку от улицы Бурденко до проезда Девичьего Поля. Также с 00:01 до 20:00 мск того же дня перекроют движение на участках улиц: Зубовской (от Дашкова переулка до Большой Пироговской улицы), Большой Пироговской (от Новодевичьего проезда до Зубовской улицы) и в проезде Девичьего Поля (от улицы Плющихи до Зубовской улицы). Помимо этого, с 11:50 мск до окончания проезда колонны закроют движение по внешней стороне Садового кольца и Зубовской улице от Дашкова переулка до Садового кольца.

Начиная с 00:01 мск 22 августа и до окончания мероприятия запретят парковку на Зубовской улице (участок от Дашкова переулка до Большой Пироговской улицы), на Большой Пироговской улице (от Новодевичьего проезда до Зубовской улицы), в проезде Девичьего Поля (от улицы Плющихи до Зубовской улицы), в Новоконюшенном переулке (от улицы Бурденко до проезда Девичьего Поля).

Как отмечается, 23 августа с 00:01 до 18:00 мск нельзя будет припарковаться на участке Дашкова переулка в районе дома 3, строения 1 на Зубовской площади.