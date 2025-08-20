В Ульяновске многодетные семьи получат компенсации за платное обучение детей

Возместить 50% платы за обучение можно будет с октября

УЛЬЯНОВСК, 20 августа. /ТАСС/. Многодетные семьи из Ульяновской области с октября смогут возместить 50% платы за обучение одного ребенка в высшем или средне-специальном учебном заведении. Об этом сообщил ТАСС министр социального развития региона Дмитрий Батраков.

В конце июля губернатор Ульяновской области Алексей Русских поручил проработать механизмы этой меры социальной поддержки многодетных семей. Он также сообщал, что льгота будет действовать до конца 2027 года.

"Мы сейчас находимся в активной стадии согласования нормативно-правовой базы, чтобы эта мера поддержки заработала. Планируем, что указ губернатора о мерах поддержки семьям будет дополнен в начале сентября. Постановление о порядке, который регулирует получение меры поддержки, будет принято в начале октября", - сказал собеседник агентства.

Батраков пояснил, что мера поддержки касается семей, которые стали многодетными в этом году и старшие дети которых с этого года начали платное обучение в вузе или средне-специальном учебном заведении. "Компенсация будет составлять 50% стоимости обучения. По нашим данным, порядка 300 человек из многодетных семей сейчас платно учатся в вузах или ссузах", - уточнил он.

Министр добавил, что указ о мерах поддержки семей будет действовать до 2028 года. "Мы вносим меру поддержки на период действия указа. Дальше будет проведен мониторинг эффективности всех этих мер поддержки, как они повлияли на изменение демографической ситуации. После этого будет принято решение либо о продлении действия мер поддержки, либо об их видоизменении", - отметил Батраков.

По словам собеседника агентства, в целом на меры поддержки, обозначенные указом, выделено порядка 242 млн рублей федеральных средств, в последующие годы сумма будет увеличена. "У нас, согласно указу, действует пять новых мер поддержки семей на текущий момент. Среди них создание пунктов проката для молодых и многодетных семей, а также одиноких мам при рождении ребенка в 2025 году и в последующие годы, создание службы поддержки семей при женских консультациях, открытие комнат кратковременного присмотра за детьми студенток при вузах, выплаты беременным студенткам, обучающимся на очной форме, в размере 200 тыс. рублей, компенсация платы за съемное жилье молодым семьям", - подчеркнул он.