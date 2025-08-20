В Ульяновской области создали службу подготовки семьи к рождению ребенка

Министр социального развития Ульяновской области Дмитрий Батраков рассказал, что в кабинетах будут находиться сотрудники социальной службы населения, которые смогут проконсультировать по всем региональным и федеральным мерам социальной поддержки

УЛЬЯНОВСК, 20 августа. /ТАСС/. Первый кабинет службы подготовки семьи к рождению ребенка создан в Ульяновске по нацпроекту "Семья", специалисты начнут консультации с 20 августа. Об этом сообщил ТАСС министр социального развития Ульяновской области Дмитрий Батраков.

"С сегодняшнего дня мы начинаем открывать при женских консультациях методические кабинеты по поддержке семьи, в которых будут находиться несколько наших сотрудников. В их числе психолог, который проконсультирует пришедшую на прием женщину. Если есть необходимость, она сможет вернуться туда со своим супругом для того, чтобы получить полноценное сопровождение всей семьи", - сказал собеседник агентства.

Батраков добавил, что в кабинетах также будут находиться сотрудники социальной службы населения, которые смогут проконсультировать по всем региональным и федеральным мерам социальной поддержки. "При необходимости специалисты помогут зайти на портал "Госуслуги" и показать, как, например, оформляется заявление на получение единого пособия, которое предоставляется через Социальный фонд РФ", - пояснил министр.

Собеседник агентства уточнил, что до конца августа в регионе будет открыт 21 кабинет поддержки семьи. "Рабочее место каждого сотрудника будет оснащено компьютером с возможностью установки программного обеспечения информационной системы нашей базы для оформления мер поддержки на месте, чтобы не перенаправлять обратившихся в многофункциональные центры либо в отделения соцзащиты", - отметил он.

По словам министра, в кабинет сможет обратиться любая семья Ульяновской области. "Это как молодые семьи, так и те пары, которые еще только планируют создать семью. За консультацией могут обратиться студенческие семьи, а также родители супругов, у которых пока еще нет детей", - подчеркнул Батраков.