Колесо обозрения "Солнце Москвы" на ВДНХ покажет световое шоу в День флага РФ

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Колесо обозрения "Солнце Москвы" в День Государственного флага Российской Федерации 22 августа покажет световое шоу в цветах триколора. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе аттракциона.

"22 августа в честь Дня Государственного флага Российской Федерации "Солнце Москвы" - крупнейшее в Европе колесо обозрения высотой 140 метров - подготовило для жителей и гостей столицы яркое праздничное событие. В 20:30 начнется масштабное световое шоу в цветах триколора, которое раскрасит кабины и конструкцию колеса, а также подсветит главную лестницу. Торжественная иллюминация станет символом уважения к российскому флагу и создаст атмосферу единства и гордости за страну", - рассказали в пресс-службе.

Там уточнили, что световое шоу продлится до 22:00. График работы колеса обозрения в этот день - с 11:00 до 22:00. В ходе шоу аттракцион будет работать в штатном режиме, останавливать его работу не планируется.

День Государственного флага Российской Федерации установлен указом президента России в 1994 году.