Он призвал включить в изучение предмета музыки композиции, которые "проверены временем"

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Музыкальный критик Евгений Бабичев считает, что песня "Конь" российской группы "Любэ" должна быть в школьной программе в рамках изучения предмета музыки. Таким мнением он поделился с ТАСС.

"Из всех песен со времен распада СССР безоговорочное место в учебниках музыки застолбила, на мой взгляд, композиция "Конь". Слова для нее написал советский и российский поэт-песенник Александр Шаганов, а музыку создал композитор Игорь Матвиенко. У этой песни есть прекрасные авторы, а многие думают, что эта песня - народная. Настолько прочно она вошла в культурный код граждан", - рассказал Бабичев.

По словам критика, подобные "народные" песни должны быть включены в школьную программу. "Нужно включать в изучение в рамках предмета музыки композиции, которые проверены временем", - заключил он.

Ранее российская певица, заслуженная артистка России Юта предложила ввести в школьную программу песню "Офицеры" народного артиста РФ Олега Газманова, а депутат Госдумы Михаил Романов выдвинул предложение о внедрении в рамках изучения музыки песни "Веночек" народной артистки РФ Надежды Кадышевой.