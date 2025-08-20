По прогнозу синоптиков они будут затяжными и могут привести к повышению уровня воды в реках и ручьях

ИРКУТСК, 20 августа. /ТАСС/. Режим повышенной готовности ввели в Иркутском районе Иркутской области в связи с начавшимися дождями, которые, по прогнозу синоптиков, будут затяжными и могут привести к повышению уровня воды в реках и ручьях. Об этом в своем Telegram-канале сообщила администрация района.

"Режим функционирования "Повышенная готовность" введен на территории Иркутского района с 20 августа до 24 августа 2025 года. <…> В этот период в бассейнах левобережных притоков Ангары, на малых реках южного Прибайкалья в связи с ожидаемыми сильными дождями возможны резкие повышения уровней воды, на отдельных реках возможен выход воды на пойму, разлив малых рек и ручьев", - говорится в сообщении.

Сотрудники администраций поселений будут вести мониторинг состояния водоемов, приведут в готовность спецтехнику.

Накануне синоптики предупредили о сильных дождях в ряде районов Иркутской области в период с 20 по 23 августа. Может начаться разлив рек и ручьев, повышение уровней воды выше критических отметок. С утра среды в Иркутске и пригороде уже идет дождь.