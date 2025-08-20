Жители смогут оформлять заявки на подведение газа, несмотря на отсутствие некоторых документов из-за боевых действий

МЕЛИТОПОЛЬ, 20 августа. /ТАСС/. Процедура газификации частных домов в регионах Донбасса и Новороссии будет упрощена для населения. Жители смогут оформлять заявки на подведение газа, несмотря на отсутствие некоторых документов из-за боевых действий, сообщил ТАСС сенатор от Запорожской области, зампредседателя комитета Совета Федерации по экономической политике Дмитрий Ворона.

"У нас одна и та же проблема для всех четырех регионов, даже и Крыма это касается. Когда у людей на руках, к сожалению, в результате различных действий непреодолимой силы, военных действий, чрезвычайных ситуаций, которые прошли по нашей территории, нет полного комплекта документов на их домостроение. И когда появляется вопрос о газификации, когда просят предоставить документы, периодически возникают конфликтные ситуации, проблемные ситуации", - пояснил Ворона.

По его словам, Совет Федерации обратился к правительству РФ с просьбой "пойти навстречу населению наших регионов, которое пострадало в результате действий непреодолимой силы, форс-мажоров определенных. И сделать послабления с точки зрения именно перечня документов и доказывания прав на конкретное жилье и домостроение", - рассказал сенатор.

Ранее Ворона в своем Telegram-канале рассказал, что проблема оформления заявок на газификацию будет решена в ближайшее время. Соответствующие предложения уже направлены в аппарат правительства РФ и после согласования лягут в основу нового проекта постановления. Изменения Минэнерго РФ подготовило совместно с Федеральной антимонопольной службой, отметил сенатор. Поправки, по его данным, позволят принимать "в качестве подтверждения права собственности или иного законного основания на домовладение и земельный участок документы, выдаваемые уполномоченными органами воссоединенных территорий о факте подачи заявления на оформление правоустанавливающих документов".

Кроме того, Минэнерго РФ предлагает установить переходный период для окончательного оформления всех необходимых бумаг, "а также обеспечить беспрепятственное заключение договоров о подключении газа для граждан, находящихся в процессе оформления правоустанавливающих документов на недвижимое имущество", отметил сенатор.