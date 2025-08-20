ЮMoney: стоимость "школьной корзины" в 2025 году превысила 17 тыс. рублей

По данным исследования кошелька и аналитического ресурса "Чек Индекс", 30% россиян откладывают такой шопинг на последние две недели августа

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Стоимость базового набора товаров для школы в 2025 году составляет порядка 17,5 тыс. рублей. При этом треть россиян (30%) откладывают школьный шопинг на последние две недели августа, показало исследование кошелька ЮMoney и аналитического ресурса "Чек Индекс" компании "Платформа ОФД" (материалы исследования есть в распоряжении ТАСС).

По данным опроса ЮMoney, 45% родителей покупают необходимые для школы товары за два месяца до начала учебного года или хотя бы за месяц (13% ответов). А вот 12% откладывают сборы в школу на последние выходные лета.

Согласно исследованию "Чек индекса", с 1 по 15 августа 2025 г. средняя цена школьной формы увеличилась на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 3 198 руб. Рубашка стала на 9% дороже (1,1 тыс. руб.), брюки или юбка - тоже на 9% (968 руб.). Средняя цена пары туфель или ботинок поднялась на 12%, до 2 131 руб., а кроссовки подорожали на 15%, до 2 108 руб. Средняя стоимость футболки поднялась на 12%, до 633 руб.

При этом рюкзак стал самым дорогим товаром для школы, в этом году он стал на 2% дешевле, чем год назад, и теперь стоит в среднем 4 160 руб. Средняя цена дневника с 1 по 15 августа выросла на 14% и составила 152 руб. Пенал с предметами канцелярии стоит 1 187 руб.(+23%), набор ручек и карандашей - 438 руб. (+38%), набор тетрадей - 468 руб. (+19%).

По данным ЮMoney, за покупками для школы россияне чаще всего идут в торговые центры (77%) и на маркетплейсы (70%). Также популярны онлайн-магазины брендов (40%) и школьные ярмарки (36%). Основными сложностями школьного шопинга 42% родителей называют высокие цены на качественные товары, 37% назвали трудности с подбором нужного размера.

Кроме того, на выбор товаров влияют в первую очередь качество (78%) и цена (76%). Для 75% респондентов имеет значение желание самого ребенка. 48% родителей обращают внимание на скидки или отзывы других покупателей (21%), а известность бренда волнует лишь 5% опрошенных.

Иные показатели

По мнению 93% респондентов, самые необходимые товары для школы - это повседневная одежда и школьная форма, а также уличная и сменная обувь (91%), канцтовары и тетради (81%).

70% участников опроса покупают школьный рюкзак или портфель, столько же опрошенных приобретают спортивную форму и инвентарь, а 48% - учебники и учебно-методические материалы. Еще 13% планируют приобрести ребенку новый телефон, планшет или другую технику.

В исследовании использовались данные аналитического центра "Чек Индекс" компании "Платформа ОФД" об онлайн- и офлайн-платежах с 1 по 15 августа 2024 и 2025 г., а также результаты опроса более 2 тыс. пользователей ЮMoney из всех регионов России.

Опрос проводился на сайте ЮMoney в августе 2025 года.