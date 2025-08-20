В МВД рассказали, какими уловками мошенники делают людей дропперами

Речь идет об ошибочном переводе, обходе санкций и "работе" в организации обмена криптовалют

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Киберполиция назвала восемь уловок, к которым прибегают злоумышленники, чтобы вовлечь в преступления людей и использовать их в качестве дропперов — лиц, помогающих мошенникам скрывать и обналичивать украденные деньги через свои банковские карты.

"Основные уловки такие: ошибочный перевод: на карту жертвы поступают деньги от неизвестного, после чего звонит "отправитель" с просьбой вернуть сумму на другие реквизиты (якобы из-за ошибки в номере)", - говорится в сообщении управления по вопросам организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ в Telegram-канале.

Еще одна уловка - обход санкций. Так, злоумышленники предлагают помочь организации вывести "заблокированные за рубежом активы", получив перевод от "иностранного партнера" и переслав деньги на "безопасный счет". "Менеджер лотерей/ инвестиций: "работа" по переводу "призовых" или "доходов инвесторов" на карту дроппера с последующей отправкой другим лицам. Объяснения, почему переводы нельзя сделать напрямую, - туманны", - рассказали еще один способ вовлечения граждан в преступную деятельность в киберполиции. Также мошенники могут вовлекать людей в дропперство, предлагая "работу" в организации обмена криптовалют, обналичивания и вывода средств или внештатным сотрудником полиции, где под предлогом помощи в "операции по поимке преступников" просят получить на свою карту или забрать физически "украденные деньги" и передать их "следователям".

"Благотворительность: просьба забирать или переводить деньги для пенсионеров, которым тяжело дойти до банкомата", - еще одна уловка, на которую идут злоумышленники.

Кроме того, человек может стать дроппером через сайты знакомств или соцсети, где аферист выстраивает личную связь, затем просит "одолжить карту" или выполнить "безобидный" финансовый перевод. Восьмая уловка, которую назвали в киберполиции, - легкий заработок для молодежи. Так, школьникам/студентам предлагают доход за оформление карты и передачу (сдачу в аренду или продажу) ее третьим лицам ("для зарплатных проектов"), ведение "финансовой отчетности" или привлечение друзей.

В МВД подчеркнули, что большинство задержанных дропперов на допросах уверяют, что они не были осведомлены о незаконном характере своей деятельности. При этом чаще всего это ложь.