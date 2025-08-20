При необходимости купание на городских пляжах ограничат из-за непогоды

СОЧИ, 20 августа. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют ливни с грозами и смерчи над морем в Сочи и на федеральной территории Сириус 20-21 августа. При необходимости купание на городских пляжах ограничат из-за непогоды, сообщили в пресс-службе администрации города-курорта.

"С вечера 20 августа и до середины дня 21 августа на территории Сочи и Сириуса ожидается местами сильный дождь, ливни с грозами, усиление ветра при грозе 15-18 м/с. В этот же период на участке Магри - Веселое имеется опасность формирования смерчей над морем", - говорится в сообщении.

Уточняется, что купание на городских пляжах могут ограничить из-за непогоды. Все службы курорта работают в усиленном режиме, ситуацию контролирует оперштаб.

Сочи - один из самых популярных российских курортов, в 2024 году его посетили рекордные 8 млн туристов. По прогнозам экспертов, к 2030 году турпоток в Сочи будет достигать 10 млн человек.

Пляжи в Сочи открыты для отдыха круглый год. С конца осени и до середины весны здесь работают более 30 зимних пляжей, ближе к лету начинают открываться летние - в этом году работают 180.