С начала года свидетельства на покупку квартир получили 124 медицинских специалиста региона, а за все время действия программы - почти 2 тыс. медработников

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Свидетельства на улучшение жилищных условий в рамках программы "Семейная ипотека" предоставили 31 медицинскому специалисту Московской области. Всего же в регионе с начала текущего года сертификаты получили более 120 врачей и фельдшеров, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.

"Программа "Социальная ипотека" позволяет медицинским специалистам решить важный жилищный вопрос и обзавестись собственным жильем. С начала года свидетельства на покупку квартир получили 124 медицинских специалиста Подмосковья, а за все время действия программы - почти 2 тыс. медработников", - привели в тексте слова зампреда правительства, министра здравоохранения Московской области Максима Забелина.

В пресс-службе уточнили, что 20 августа в доме правительства Московской области состоялось торжественное вручение сертификатов на улучшение жилищных условий. Свидетельства получил 31 медицинский специалист: врачи, фельдшеры, медицинские сестры.

Поясняется, что в рамках программы специалисты получают от Московской области 50% от стоимости жилья в качестве первоначального взноса. В течение 10 лет ежемесячно выплачивается компенсация суммы основного долга - сам получатель социальной ипотеки платит только проценты по кредиту. Принять участие в программе могут врачи, а также средний медицинский персонал.