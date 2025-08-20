Во Вьетнаме российские военные примут участие в параде на День независимости

Парадный расчет вооруженных сил РФ прибыл в Ханой с более 30 российскими военными

ХАНОЙ, 20 августа. /ТАСС/. Парадный расчет вооруженных сил РФ прибыл 20 августа в Ханой для участия в параде по случаю отмечаемого 2 сентября национального праздника Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) - Дня провозглашения независимости. Самолет, на борту которого было более 30 российских военных, встретил в ханойском аэропорту Нойбай заместитель начальника штаба столичного командования Вьетнамской народной армии полковник Фунг Чи Као. В предстоящие дни военнослужащие примут участие в подготовке праздничных мероприятий, репетициях и самом параде 2 сентября на главной ханойской площади Бадинь.

На прошлой неделе в Ханой уже прибыли парадные расчеты армий Камбоджи и Лаоса, которые в настоящее время проходят подготовку к предстоящему параду в национальном учебном центре на военной базе Мьеумон.

В июле министр национальной обороны Вьетнама генерал армии Фан Ван Зянг направил приглашения министерствам обороны восьми стран - России, Белоруссии, Китая, Лаоса, Камбоджи, Кубы, Казахстана и Азербайджана - принять участие в торжественных мероприятиях, посвященных 80-летию Августовской революции и Национального дня 2 сентября. Одновременно пять стран - Россия, Белоруссия, Китай, Лаос и Камбоджа - были приглашены направить воинские подразделения для участия в военном параде в Ханое.

9 мая парадный расчет военнослужащих Вьетнамской народной армии впервые в истории принял участие в параде Победы на Красной площади в Москве. В Ханое это назвали данью уважения вкладу СССР в победу над фашизмом, подтверждением традиционной дружбы между Вьетнамом и Россией и свидетельством укреплении всеобъемлющего стратегического партнерства двух стран.