Дюжева оштрафовали за уклонение от исполнения административного наказания

Сумма штрафа составила 10 тыс. рублей

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Мировой судья судебного участка №183 района Очаково-Матвеевское Москвы привлек заслуженного артиста РФ Дмитрия Дюжева к административной ответственности по делу об уклонении от исполнения административного наказания. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Постановлением мирового судьи Дюжев Дмитрий Петрович признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 10 тыс. рублей", - уточнили в суде.

Такая статья КоАП РФ предусматривает ответственность за уклонение от исполнения административного наказания, включая штраф или обязательные работы. В таких случаях лицо может быть подвергнуто повторному штрафу, назначению административного ареста либо обязательных работ. Дела по этой статье рассматриваются мировыми судьями.