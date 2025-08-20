Слуцкий призвал дать регионам право вводить правовой режим для тестирования ИИ

Лидер ЛДПР подчеркнул, что технологии ИИ оказывают серьезное влияние на ключевые сферы жизни

ЛИПЕЦК, 20 августа. /ТАСС/. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил законодательно закрепить право субъектов РФ устанавливать на своей территории правовой режим для тестирования технологий искусственного интеллекта (ИИ). Об этом он заявил ТАСС по итогам встречи с губернатором Липецкой области Игорем Артамоновым.

"Пока в законодательном поле у нас, по сути, только один закон об искусственном интеллекте, вводящий специальный правовой режим в Москве для тестирования технологий ИИ. Но мы в ЛДПР убеждены: Россия больше, чем Москва. Наши регионы при наличии собственных возможностей и желания могут иметь право вводить у себя аналогичные режимы. Предлагаю нам выйти с соответствующей инициативой", - сказал Слуцкий.

Он подчеркнул, что технологии ИИ оказывают серьезное влияние на ключевые сферы жизни. "ИИ в корне меняет ландшафт образовательной деятельности. Не зря [председатель Госдумы] Вячеслав Викторович Володин ставит вопрос об отмене домашних заданий. Инструмент, которым педагоги пользовались веками, практически перестал работать, хотим мы этого или нет. Нужны новые подходы и широкая общественная дискуссия по проблеме", - добавил политик.

По словам Слуцкого, цифровые технологии находят применение и в других отраслях - от медицины до жилищно-коммунального хозяйства. "Это подтверждает, что новые технологии - не абстрактные идеи, а конкретные и полезные инструменты в повседневной жизни", - отметил он.

"Технологии должны помогать государству работать быстрее и честнее, а не усложнять жизнь граждан", - подчеркнул лидер ЛДПР.