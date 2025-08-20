На основных международных состязаниях в 2025 году российские школьники уже получили 29 медалей, отметил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Российские школьники завоевали шесть медалей Международной юниорской географической олимпиады (International Junior Geography Olympiad) в Сербии. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

"Президент Владимир Путин подчеркивает, что география занимает важное место в ряду научных дисциплин, открывает огромный мир знаний о нашей планете. Российские школьники в очередной раз показали свои выдающиеся способности и высокий уровень подготовки в этой области: шесть медалей Международной юниорской географической олимпиады - у наших ребят, это лучший результат по количеству и достоинству наград среди стран-участниц. Благодарим российскую сборную и всех приблизивших эти победы - учителей, наставников, родителей - вы показали, что из системного, ежедневного труда и упорства вырастают результаты мирового масштаба", - приводятся в сообщении слова Чернышенко.

Вице-премьер также подчеркнул, что на основных международных состязаниях в этом году российские школьники уже завоевали 29 медалей. Нашу страну на турнире представили шесть победителей и призеров всероссийской олимпиады школьников - учащиеся 8-9-х классов.

"Российская сборная вновь возвращается с победой с очередной международной олимпиады, на этот раз первыми в командном зачете стали юные географы. Наши ребята продемонстрировали высочайший уровень знаний, показали класс и оставили позади сильнейших соперников. Отличный результат нашей сборной на международной арене - это закономерный итог труда и таланта. Эта победа - общая, от всей души благодарю тренеров и наставников, чьи профессионализм и самоотдача заложили фундамент этого успеха. Вы - наша гордость!" - приводятся в сообщении слова министра просвещения РФ Сергея Кравцова.

По информации аппарата Чернышенко, всего на олимпиаде были вручены 3 золотые, 6 серебряных и 12 бронзовых наград. В неофициальном командном зачете сборная России уверенно заняла первое место. Участники состязания выполнили письменный тест и практическую работу, провели полевые исследования. Все задания выполнялись на английском языке.

Руководили командой Оксана Климанова, Максим Иванов (географический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова) и Анна Ромашина ("Новая школа"). Подготовка команды осуществлялась в ходе учебно-тренировочных сборов, проводимых тренерским штабом по подготовке сборных команд России к международным географическим олимпиадам при поддержке министерства просвещения Российской Федерации, уточнили в аппарате Чернышенко.