Работы планируется завершить к 15 сентября, сообщил министра ЖКХ Московской области Кирилл Григорьев

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Подготовку коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду планируют завершить в Московской области к 15 сентября. В рамках работ будут обследованы и приведены в порядок порядка 2,5 тыс. объектов водоснабжения и водоотведения, сообщила пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья.

"Мы проанализировали качество прохождения осенне-зимнего периода в 2023-2024 годах, отметили наиболее слабые места и определили те муниципалитеты, которые нуждаются в особом внимании. По ним уже проводим дополнительные работы. Наши специалисты сейчас выезжают на объекты и контролируют ход установки оборудования. Все мероприятия по подготовке инфраструктуры к зиме завершим до 15 сентября. В плане - 2,5 тыс. объектов [водоснабжения и водоотведения] в 56 округах", - привели в пресс-службе слова министра ЖКХ Московской области Кирилла Григорьева.

Он добавил, что статус выполнения работ фиксируется еженедельно на оперативных совещаниях с муниципалитетами. "Для проведения работ в срок у нас есть все необходимое - материалы и оборудование", - подчеркнул министр.

В пресс-службе добавили, что особое внимание уделяется обслуживанию - замене запорной арматуры, установке частотных преобразователей, промывке резервуаров чистой воды и сетей водоснабжения. Так, Мособлводоканал уже выполнил свыше 80% от плана по установке задвижек на сетях в Шатуре, Егорьевске, Электростали, Богородском, Орехово-Зуевском, Павлово-Посадском и Лосино-Петровском округах.