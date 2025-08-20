Этим занимается представитель компании, в аренде у которого на протяжении 28 лет находился Саратовский городской парк культуры и отдыха имени М. Горького

САРАТОВ, 20 августа. /ТАСС/. Представители ООО "Квартал", в аренде у которого на протяжении 28 лет находился Саратовский городской парк культуры и отдыха имени М. Горького, где погибла девочка от падения декоративной фигуры, приступили к демонтажу ранее установленных деревянных скульптур. Об этом сообщил глава администрации Октябрьского района Саратова Дмитрий Чубуков.

"Прежний арендатор [парка] вывозит с территории свое имущество, среди которого торговые объекты, малые архитектурные формы. Сегодня представители ООО "Квартал" приступили к демонтажу деревянных скульптур, установленных в период аренды", - написал он в Telegram-канале.

Чубуков добавил, что 28 лет парк находился в аренде у частного бизнеса, но в настоящее время его обслуживанием занимается муниципалитет. По его словам, власти займутся развитием и обеспечением безопасности территории парка.

Вечером 17 августа в Саратовском городском парке декоративная деревянная скульптура в виде кота упала на гулявшую с мамой девочку возрастом 1 год 9 месяцев. От полученных травм девочка умерла на месте. По информации силовых структур, часть скульптуры была сгнившей. Следствие возбудило уголовное дело по факту ненадлежащего выполнения работ и оказания услуг, повлекшего по неосторожности смерть ребенка (п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ).