В регионе создается образовательный кластер, ориентированный на среднее профессиональное образование

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Около 67% кадровой потребности Еврейской автономной области составляют сотрудники рабочих специальностей. Об этом на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщила врио губернатора ЕАО Мария Костюк.

"Мы проанализировали, какие потребности наших промышленных предприятий на территории Еврейской автономной области и близлежащих [территорий], и в основном получилось, что 67% - это рабочие специальности", - сказала она.

Костюк отметила, что в регионе создается образовательный кластер, ориентированный на среднее профессиональное образование (СПО). "Начиная от тех профессий, которые сегодня нужны и востребованы предприятиями, которые работают на территории Еврейской автономной области. Совершенно все поменялось, начиная от педагогов. И педагогов мы сегодня тоже начинаем с сентября учить на целевом. Нам нужны педагоги, нужны те, кто достойно должен учить", - пояснила она.

Ранее глава Минвостокразвития Алексей Чекунков сообщал, что около 70% кадровой потребности Дальнего Востока составляют рабочие специальности.