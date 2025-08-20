Шеврон создали в рамках кадровой программы "Время героев"

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Врио губернатора Еврейской автономной области (ЕАО) Мария Костюк передала президенту РФ Владимиру Путину шеврон "Доблесть Хингана", созданный для ветеранов СВО в рамках кадровой программы "Время героев".

"Владимир Владимирович, этот шеврон называется "Доблесть Хингана". У нас запустился региональный проект кадровый "Время героев". Мы его назвали "Доблесть Хингана", у нас Малый Хинганский хребет. Это очень героическая территория", - обратилась врио губернатора области к президенту в ходе встречи в Кремле и передала Путину шеврон.

"Вот такое начало о том, что мы единой командой сегодня продолжаем работать, и шеврон, может быть, как элемент военной истории, но мы его преломляем на трудовую доблесть, - уточнила она. - От ребят большой привет вам".

"Спасибо большое", - поблагодарил глава государства, держа шеврон в руках.