В первую очередь они будут работать в муниципалитетах с высоким турпотоком

ВЛАДИВОСТОК, 20 августа. /ТАСС/. Около 14 дополнительных бензовозов направлены для ликвидации очередей и решения проблемы с нехваткой топлива на автозаправочных станциях Приморского края. В первую очередь они будут работать в муниципалитетах с высоким туристическим потоком, сообщила журналистам министр энергетики и газоснабжения Приморского края Елена Шиш.

Министр отметила, что на автозаправочных станциях действительно наблюдается ажиотаж. Связано это с рядом причин, в первую очередь - с увеличением турпотока. По сравнению с августом прошлого года он вырос на 30%. "В муниципалитеты, где идет основной туристический поток, направляются дополнительные бензовозы. Если раньше у нас ездило порядка 30 бензовозов, то сейчас уже 44", - отметила Шиш.

Она добавила, что еще четыре бензовоза пришлют из Хабаровского края.

"Всего на территории края у нас порядка 295 автозаправочных станций, и из них 130 - это автозаправочные станции группы компаний "ННК Приморнефтепродукт". Еще с начала августа мы видим, что на частных автозаправочных станциях фиксируется ограничение реализации бензина, либо осуществляется отпуск топлива с ценовой разницей до +12 рублей за литр по отношению к ценам на автозаправочных станциях "ННК Приморнефтепродукт", - подчеркнула министр.