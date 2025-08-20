В регионе уже предоставляется служебное жилье для врачей

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Программа арендного жилья для специалистов, в том числе медицинского направления, приезжающих на работу в Еврейскую автономную область (ЕАО), заработает в регионе в 2026 году. Об этом на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщила врио главы ЕАО Мария Костюк.

"Мы с декабря [прошлого года] начали строить арендное жилье, проанализировали по другим регионам. Проанализировали и посмотрели, что это более чем востребовано. Сегодня у нас рабочая группа, где мы определяем приоритетные специальности. <…> Мы в принципе в 2026 году должны уже сдать [арендное жилье]", - сказала она.

Костюк отметила, что в регионе также предоставляется служебное жилье для врачей.

"Сегодня для молодых врачей все, что можно было по вторичному жилью, мы выкупили. И это сегодня прямо закреплено, эти квартиры для них закреплены", - пояснила она.

В сентябре 2024 года Еврейская автономная область стала 11-м регионом Дальневосточного федерального округа, вошедшим в программу "Доступное арендное жилье в ДФО". Программа запущена по инициативе президента России и реализуется ДОМ.РФ в сотрудничестве с Минвостокразвития, Минфином, Минстроем России, регионами и застройщиками. Правительство России выделило на эти цели 87 млрд рублей. Ежемесячная ставка аренды за счет господдержки составляет около четверти от среднерыночного уровня.