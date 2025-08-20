Чтобы охватить фельдшерско-акушерскими пунктами все села и поселки региона, надо достроить два учреждения

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Фельдшерско-акушерские пункты (ФАП) будут открыты во всех селах и поселках Еврейской автономной области до конца года. Об этом на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщила врио главы ЕАО Мария Костюк.

"У нас сегодня практически во всех селах и поселках есть ФАПы. То есть первичное звено отработано. Двух не хватало, мы в этом году достраиваем, до конца года мы их пустим", - сказала она.

Костюк отметила, что идет работа по подготовке медицинских кадров. "Понимаем, что это проблема кадровая, что врача очень долго готовить. Что мы сделали? Первое - у нас сегодня есть медколледж и фельдшеры среднего звена, медсестры, мы с ними отрабатываем. У нас сегодня большой конкурс в наш медколледж, мы увеличили количество земских врачей, земских фельдшеров, чтобы они "приземлялись" и оставались на территории", - пояснила она.

Также врио главы добавила, что реализуется программа "Земский фельдшер". "Кто стал сегодня фельдшером и готов идти в скорую помощь, они тоже получают "Земского фельдшера". К нам сейчас начали возвращаться ординаторы, шесть-семь лет назад была программа запущена, начала давать результаты. За прошлый год 45 человек вернулись, включая фельдшеров и врачей", - добавила Костюк.