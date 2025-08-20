Также увеличено число емкостей в общественных местах для населения и врезок кранов у подъездов

ДОНЕЦК, 20 августа. /ТАСС/. Водонапорную башню установили во втором по численности городе ДНР Макеевке для улучшения напора в домах, сообщил глава республики Денис Пушилин в свое Telegram-канале.

"Запустили водонапорную башню для улучшения водоснабжения в поселке Красный Октябрь в Макеевке. Сегодня начнем запитывать от нее многоквартирные дома, в которых проживают около 3 тыс. человек. Емкость на 100 кубов уже заполнили, воду хлорировали. Рассчитываем, что новое оборудование позволит создать необходимое давление, и вода начнет поступать в квартиры, где ее не видели с начала украинской блокады", - написал Пушилин.

Он добавил, что в республике почти вдвое ускорили строительство трубопровода из Углегорского водохранилища. Ожидается, что оттуда ежесуточно дополнительно будет поступать около 100 тыс. кубометров воды. "Это позволит пополнить обмелевшее Волынцевское водохранилище и направить дополнительную воду в Донецк и Макеевку. Приступили к ликвидации крупной утечки воды - меняем водовод от Макеевской фильтровальной станции. Это позволит сократить потери воды на 7 тыс. кубов в день", - отметил руководитель региона.

По его словам, число емкостей в общественных местах для населения увеличили до 1 274, врезок кранов у подъездов - до 5 170.

ДНР испытывает дефицит воды, получая не более 35% от нужного объема для снабжения жителей из-за водной блокады со стороны Украины и обмеления водохранилищ. 18 июля объявлено о сокращении графика подачи воды, в частности, Енакиево и близлежащие города переведены на подачу раз в четыре дня, крупнейшие по численности города региона - Донецк и Макеевка - раз в три дня, Мариуполь - раз в два дня. Власти реализуют ряд мер по выходу из водного кризиса.