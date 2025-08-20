Все объекты можно найти на интерактивной карте "Подмосковные стройки" на портале "Добродел"

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Более 12 тыс. аварийных, недостроенных и самовольно возведенных объектов выявили в Московской области с 2018 года. Из них удалось ликвидировать уже около 8,2 тыс., в том числе 600 - с начала 2025 года, об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

"Благодаря вниманию и участию жителей с 2018 года мы выявили почти 12 тыс. недостроев, более 8 тыс. из них уже привели в порядок. Только с начала года ликвидировали 602 аварийных и самовольных объекта - в Ступине, Щелкове, Раменском, Мытищах, Дмитрове и других округах. Еще порядка 4 тыс. объектов сейчас в работе, 700 из них завершим до конца года. Для нас очень важно, чтобы на месте, где раньше была "заброшка" или аварийный дом, который расселили, появлялись школы, детские сады и поликлиники, уютные пространства для отдыха", - привели в тексте слова губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

В пресс-службе добавили, что, в частности, с 2018 года в рамках проводимых работ удалось снести почти 4,3 тыс. таких объектов, еще 3,9 тыс. - достроили и ввели в эксплуатацию.

Отмечается, что все самовольные, аварийные и недостроенные объекты можно найти на интерактивной карте "Подмосковные стройки" на портале "Добродел". Жители могут узнать информацию о них, сроки ликвидации или восстановления, а также сообщить о выявленных недостроях.