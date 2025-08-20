Заключение о выявлении сальмонелл в продукции "Кореновского молочно-консервного комбината" сделано частной лабораторией, сообщили в группе компаний "Ренна"

КРАСНОДАР, 20 августа. /ТАСС/. Заключение о выявлении сальмонелл в продукции "Кореновского молочно-консервного комбината" сделано частной лабораторией, причем исследованная продукция была просроченной, официального подтверждения факта нет, сообщили ТАСС в группе компаний "Ренна".

Ранее во ФГИС "Единый реестр проверок" Генеральной прокуратуры РФ была опубликована информация о том, что в продукции "Кореновского молочно-консервного комбината" выявлены патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы. В каком именно молочном продукте были выявлены патогенные микроорганизмы не уточнялось.

Заключение о присутствии сальмонеллы в продукции "Коровка из Кореновки" выдано частной лабораторией, а речь идет о продукте, срок годности которого на данный момент давно истек. Следовательно, никак подтвердить или опровергнуть информацию нельзя. Проверка начата именно на основании обращения по этому протоколу. Мы находимся в тесном контакте с коллегами из надзорных ведомств, разбираемся в наличии оснований для данного обвинения , - сообщил официальный представитель группы компаний.

Она отметила, что подтверждений факта, о котором идет речь в материалах частной лаборатории, со стороны официальных государственных органов нет. По данным представителя, спорное заключение выдано в отношении сметаны. В компании обратили внимание, что в конце марта была проведена проверка Роспотребнадзора с проведением порядка 150 анализов оборудования и готовой продукции, включая сметану. Никаких нарушений тогда выявлено не было.

"Кореновский молочно-консервный комбинат" выпускает продукцию под торговыми марками "Коровка из Кореновки", "Кореновское", "Руслада", "Облака из молока" и "Густияр".