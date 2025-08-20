Все желающие смогли возложить цветы к открывшемуся монументу

ОДИНЦОВО /Московская область/, 20 августа. /ТАСС/. Памятник российской журналистке и политологу Дарье Дугиной открыли в парке "Захарово" Одинцовского городского округа Подмосковья. Со вступительным словом церемонии открытия памятника выступила мать Дарьи Дугиной, философ Наталия Мелентьева, передает корреспондент ТАСС.

"Федор Михайлович Достоевский говорил о задумчивых русских юношах, задумчивых с думой в глазах, с мыслью в глазах, которым вверена судьба России. Даша [Дугина] - символ этих новых поколений, и здесь, и сейчас символ этих русских девушек и женщин, русских дев. Мы здесь, в этом прекрасном месте, создаем аллею русских дев. Здесь посадят деревья в память о русских женщинах, которые погибли на этой войне, в которой мы должны победить. Это памятник не столько моей дочери, сколько памятник русской душе с ее необъятностью, горящим внутри огнем и бесконечностью ее потенциальности", - сказала Мелентьева.

Кроме того, с речью выступил предприниматель Константин Малофеев. Он подчеркнул, что Дугина навсегда стала символом патриотизма. "Миллионы русских юношей и девушек теперь с именем Даша на устах стали патриотами, воюют в этой войне, помогают фронту. Она изменила русскую молодежь. Она стала символом этого изменения", - сказал предприниматель.

Также на церемонии выступили режиссер, продюсер Эдуард Бояков. После выступлений почетных гостей прошло освящение памятника архиепископом Одинцовским и Красногорским Фомой (Мосоловым).

В конце мероприятия все желающие смогли возложить цветы к открывшемуся монументу.

29-летняя Дарья Дугина погибла вечером 20 августа 2022 года, когда ее автомобиль был взорван на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы Одинцовского района Подмосковья. 22 августа в Центре общественных связей ФСБ России сообщили, что убийство Дугиной раскрыто. По данным ведомства, его подготовили украинские спецслужбы, исполнительница - гражданка Украины.