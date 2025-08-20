Запас таких лекарств рассчитан на четырехмесячную потребность, сообщили в ведомстве

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 августа. /ТАСС/. Якобы дефицит медицинских препаратов для онкобольных в Свердловской области не зафиксирован. Об этом сообщили в региональном Минздраве с уточнением, что запас таких лекарственных препаратов рассчитан на четырехмесячную потребность.

Ранее в ряде местных СМИ со ссылкой на общественную организацию "Движение против рака" появилась информация о том, что в Свердловской области дефицит онкопрепаратов - пациенты не могут вовремя получить противоопухолевые медикаменты.

"Сообщаем, что эта информация не соответствует действительности. В регионе пациенты, страдающие онкологическими заболеваниями, обеспечиваются лекарственными препаратами на амбулаторном этапе лечения за счет бюджетных средств и в условиях стационара - за счет средств ОМС. Обеспеченность лекарственными препаратами на всех этапах достаточная. Все необходимые препараты закуплены своевременно", - говорится в сообщении регионального Минздрава.

Отмечается, что запас лекарственных препаратов составляет четырехмесячную потребность. Кроме того, обращения пациентов по вопросам лекарственного обеспечения в министерство не поступали.